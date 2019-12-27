Burhan: Mansur bey ekip kuramıyor

BUGÜN NELER OLDU

AKPartili Büyükşehir Meclis Üyesi Sinan Burhan şunları söyledi: "Mansur bey kadrolaşma ve istihdam konusunda maalesef doğru tercihler yapamıyor. Bugüne kadar çeşitli daire başkanlarını atadı daha mürekkebi kurumadan görevden aldı. Dolayısıyla anlaşılıyor ki Mansur Bey ekip kuramıyor burada da sanıyorum CHP, İYİ PARTİ çok ortaklı bir koalisyon olması nedeniyle ciddi bir uyum sorunu çekiyorlar. Dolayısıyla sağlıklı bir ekip kuramıyorlar. Ekip kuramayınca da Ankaralı sağlıklı hizmet alamıyor. Halk ekmekle başlayan zafiyet süreci diğer kurumlara da yansıyacak gibi gözüküyor"