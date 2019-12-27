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Teknoloji alanında dev işbirliği

Giriş Tarihi: 27.12.2019
Teknoloji alanında dev işbirliği
Hacettepe Üniversitesi ile Bingöl Üniversitesi arasında iki önemli işbirliği protokolü imzalandı. Protokoller uyarınca Hacettepe Üniversitesi Teknokent A.Ş ile Bingöl Üniversitesi bünyesinde Teknokent altyapısı oluşturularak iki üniversite arasında ortak çalışma yapılacak.HÜ ile BÜ arasında Hacettepe Üniversitesi Teknokent A.Ş ile Bingöl Üniversitesi Teknokent altyapısının oluşturulması protokolü imzalandı. Ayrıca kurumsal stratejik işbirliği ilişkisi kurma fırsatlarını birlikte değerlendirip ortak çalışma alanları oluşturma adına da ayrı bir protokol imzalandı.
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Teknoloji alanında dev işbirliği
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