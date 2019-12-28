Başkentliler büyük atatürk için koştu

BUGÜN NELER OLDU

ATATÜRK'ÜN Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 84. Büyük Atatürk Koşusu'nun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra AnkaraDikmen Keklikpınarı'ndan başlayan 10.8 kilometrelik koşuya 303 kadın, 984 erkek sporcu katılım gösterdi.Kadınlarda Beşiktaş'tan Semra Karaaslan 34.17'lik derecesiyle ilk sırada yer alırken,Enka Kulübü sporcusu Fatma Arık 34.48'lik derecesiyle üçüncü oldu. Erkeklerde ise EGO Kulübünden Getaye Fisseha Gelaw, 29.04'lük derecesiyle koşuyu ilk sırada tamamladı.ve EGO sporcusu Saffet Elkatmış 29.22'lik derecesiyle koşuyu üçüncü sırada bitirdi.Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: "27 Aralık ülkemiz için bir sembol, Ankara için çok önemli bir koşu.Bu koşuya Ankara'nın ev sahipliği yapması çok önemli. Halkımızın spora, atletizme ilgisi bizleri heyecanlandırıyor.