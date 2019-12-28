Başkentliler büyük atatürk için koştu

ATATÜRK'ÜN Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 84. Büyük Atatürk Koşusu'nun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da katıldı.
Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayan 10.8 kilometrelik koşuya 303 kadın, 984 erkek sporcu katılım gösterdi. Ankara Tren Garı'nda sona eren organizasyonda dereceye girenlerin ödüllerini verildi.
ÖDÜLLER VERİLDİ
Kadınlarda Beşiktaş'tan Semra Karaaslan 34.17'lik derecesiyle ilk sırada yer alırken, Kasımpaşa Kulübü'nden Elif Karabulut Dağdelen 34, 36 ile ikinci,
Enka Kulübü sporcusu Fatma Arık 34.48'lik derecesiyle üçüncü oldu. Erkeklerde ise EGO Kulübünden Getaye Fisseha Gelaw, 29.04'lük derecesiyle koşuyu ilk sırada tamamladı. Fenerbahçe'nin sporcusu Süleyman Bekmezci 29.11 ile ikinci
ve EGO sporcusu Saffet Elkatmış 29.22'lik derecesiyle koşuyu üçüncü sırada bitirdi.
SEMBOL BİR ŞEHİR
Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: "27 Aralık ülkemiz için bir sembol, Ankara için çok önemli bir koşu. Ankara milli mücadelemizin sembol şehri.
Bu koşuya Ankara'nın ev sahipliği yapması çok önemli. Halkımızın spora, atletizme ilgisi bizleri heyecanlandırıyor. Son yıllarda atletizmde bir spor devrimi gerçekleştirdik."