Minik Ecrin’in yüzü destek eğitimleri ile güldü

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından eylül ayında Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, yatağa bağımlı olması ya da farklı sağlık sorunları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gidemeyen engellilerin merkezler aracılığıyla "evde destek eğitimi" alabilmesine imkan tanınmıştı. Bu düzenlemeden ilk yararlanan çocuklardan biri de doğuştan omurilik gelişim bozukluğu "spina bifida" ve hidrosefali (beyin içinde çok fazla beyin ve omurilik sıvısının birikmesi sonucu ortaya çıkan rahatsızlık) sebebiyle 4 cihaza bağlı bir şekilde yaşamını sürdüren Ecrin oldu. Yatağa bağımlı olduğu için evinden çıkamayan, bugüne kadar özel eğitim ve düzenli fizik tedavi hizmetinden yararlanamayan 9 yaşındaki Ecrin, her hafta Mamak'taki evlerine gelen uzmanla fizyoterapi ağırlıklı destek eğitimlerini alabilmenin mutluluğunu yaşıyor.Kızının eğitim imkanlarından yararlanabilmesi için yıllardır mücadele veren ve bir hastanede hemşire olan anne Züleyha Kara, "Çocuğum tamamen yatağa bağımlı. Evde çocuk yoğun bakım şartlarında bakıyorum kızıma. Ben işteyken annem ilgileniyor Ecrin'le" diye konuştu. MEB'in düzenlemesinin kendileri ve bu durumdaki aileler için çok önemli olduğunu vurgulayan Kara, "Yaklaşık 2 aydır evde fizyoterapi alıyoruz. Çok mutluluk verici bir şey. Ecrin bir dönem aldı fizyoterapi fakat sonrasında mevzuatta 'evde destek eğitimi' ibaresi olmadığı için uzunca bir süre alamadık. Sonrasında bizlerin başvurusu ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un hassasiyetiyle çok hızlı bir şekilde yönetmelikte değişikliğe gidildi ve tekrar evde destek eğitimi almaya başladık. Çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. Kara, yatağa bağımlı kişilerde kas ve iskelet sisteminin korunması, solunum fonksiyonlarının rahatlaması amacıyla fizyoterapinin şart olduğunu belirterek,"Ecrin evde destek eğitimlerini almaya başladığından beri psikolojik olarak da çok mutlu" dedi.ANNE Züleyha Kara, evde solunum cihazına bağlı yaşayan hastalara jeneratör desteği verilmesi konusunda da talepte bulunduklarını aktararak şunları kaydetti: Ecrin gibi solunum cihazına bağlı hastalar için elektrik gerçekten çok önemli. Elektrik kesintisi olduğunda çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Elektrik onlar için nefes demek, hayat demek. Solunum cihazına bağlı olan hastalara jeneratör hizmeti verilmiyor. Elektrik kesildiğinde, oksijen tüplerinden yararlanıyorum.