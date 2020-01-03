Kadın boksörlerimiz 2019’a damga vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2019 yılının başarılarla dolu geçtiğini söyledi. Kadın boksörlerimizin geçtiğimiz yıla damga vurduğuna dikkat çeken Gözgeç, şunları söyledi: "Uluslararası şampiyonalarda sporcularımız 100'ün üzerinde madalya kazandı. Federasyon olarak öncelikli planımız, mart ve mayıs aylarında yapılacak olimpiyat elemelerinde mümkün olduğunca fazla sayıda kota almak. Daha sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki başarımızı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kazanacağımız madalyalarla bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz."