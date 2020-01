Vahim tablonun sorumlusu Mehmet Yiğiner

OSCAR'LIK

Ankaragücü, zor günler geçirirken başkan Fatih Mert yaşanan süreci tüm açıklığı ile SABAH Ankara'ya anlattı. Mali sorunları aşmak için var güçleri ile çalıştıklarını belirten Fatih Mert, bugün başlayacak Antalya kampı öncesinde durum değerlendirmesi yaparken "Transfer yasağının kalkmasını şu an benden çok kimse isteyemez elimizden geleni yapıyoruz ancak yasak kalkmazsa her şeyi açıklayacağım şu an susuyorsam sadece Ankaragücü kulübü zarar görmesin diye." ifadelerini kullandı. Mert, futbolculara bugüne kadar 14 milyon 850 lira para ödendiğini de vurgularken şöyle devam etti:Yasağın kalkmasını şu anda Ankaragücü camiasında en çok isteyen benimdir.ARMA SEVDASI MANTIĞIMIN ÖNÜNDE"Geçen sene yaşanan tasvip edilmeyen bir sürü olay yaşandı. Takım ve camia ikiye bölünmüş görüntüsü olmaya başladı. Biz bu işlerin içerisine girmesek de bu durumdan rahatsız olduk. Başkanlıkla ilgili son ana kadar bizim bir düşüncemiz yoktu. Faruk Koca Bey var geçmiş dönemlerde milletvekilliği yapmış, kulüp yönetimimizde olan. Kendisi Ankara'da sayılan sevilen bir insan iyi bir iş adamı. Onun bana' demesiyle ismim gündeme geldi. Normalde ben kendi irademle bir işe girecek olsam böyle bir ortamda böyle bir işe asla girmem. Mantıken girilmemesi gerekiyor. Ama biz Ankaragücülüyüz. Bir noktadan sonra arma mantığın önüne geçti."Bazı futbolcular var futbol hayatını bitirmiş. Mesela kaleci Hopf onunla ilgili değişik bir durum var. Ankara'dan kaç kişiyi devreye soktuk. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden kendisini tanıyan, hatta futbolcu arkadaşlarına kadar…diyor. Bunun gibi başka futbolcular da var. Görüşmek bile istemiyorlar. 'Bana verilen sözler tutulmadı, o yüzden benim paramın tamamını yatırın' diyenler var. Biz anlatmaya çalışıyoruz. Bizi tanıyanları aracı yapmaya çalışıyoruz. Mesafe kat ediyoruz. Puan silme cezası olacak herkesle irtibat halindeyiz. Transfer olacak mevkilerle ilgili çalışma yapılıyor.DAHA önce Ünal Karaman hocayla birlikte çalıştık. Burada yöneticiyken Ünal Hocayla görüşüyorduk. Daha sonra da kendisiyle görüşmelerimiz sürekli oldu. İkimizin de görevde olmadığı dönemlerde de görüşmelerimiz oldu. İvme yakaladığımız bir takım ve hocamız var. Bu şekilde hareket etmek ne bana yakışır ne Ünal Karaman Hocaya yakışır. Onun için de biz yolumuza devam ediyoruz şu an teknik ekibimizle...BANA hiçbir futbolcuyla ilgili net bir teklif gelmedi. Belki benim yapımdan da olabilir. Çünkü ben menajerlerle çok irtibat içerisinde olan bir insan değilim. Biz de duyuyoruz Orgill'i, Pinto'yu istiyorlarmış. Cebrail'i söylediler.BUGÜNE kadar futbolculara 14 milyon 850 lira ödedik. 13 milyon futbolcu ödemeleri, 1 milyon 850 bin de prim. Kasımpaşa, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının primlerini ödedik. Borç konusuna gelirsek Fibabank'taki temlikler devam ediyor. 2.75 oranında çekilmiş bir kredi vardı. Onu 1.90'a düşürdük. Kulübün 1 milyon 400 bin TL civarında bir kârı oldu. Ankaragücü'nün federasyondan alması gereken paralar geldiği gibi Fiba Bank'a gitmiş."GELDIĞIMIZDE futbolcularda küskünlük vardı. İnançlarını ve özgüvenlerini kaybetmişlerdi. Bunu yeniden tahsis ettik. Son 2 maçta prim rakamı konuşmadık. Çıktılar oynadılar biz de gereğini yaptık. Transfer yasağı kalkmazsa da karalar bağlamayacağız. Elimizdeki futbolcularla bu işi bu ligde kalmanın bütün yollarını deneyeceğiz. Güven ortamı sağlandı.TRANSFER yasağı devam ettiği için elimizdeki futbolculardan maksimum seviyede nasıl faydalanırız diye hocayla birlikte biz de kafa yoruyoruz. Oscar bir antrenmanda dikkatimi çekti benim 2-3 hafta önce. Hocayla da futbol şubesiyle de konuştum. Genç oyuncularla ilgilenelim. Bu çocuklarımızı takıma kazandıralım dedim. Sadaev param ödenmedi diye küsmüş gitmiş. Gelmiyor. Oscar antrenmanda frikik atarken dikkatimi çekti. İlgilendik, ortaya böyle bir sonuç. Çıktı o yüzden çok mutluyum.