İlke Özyüksel: Kotayı alacağız

BUGÜN NELER OLDU

Modern pentatlon branşında olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu İlke Özyüksel'in hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya.. Özyüksel, "Olimpiyatlara odaklanmış durumdayız. İnşallah, kotayı alacağız. Her gün artık minimum 8 saat çalışıyorum. Şu anki ben olsam Rio 2016'da, büyük ihtimal olimpiyatta madalya için yarışıyor olurdum. Rio, çok şey değiştirdi, beni çok büyüttü. Mustafa Koç Spor Ödülü, benim her halde dünyada en çok isteyip bundan sonra da alıp alabileceğim en özel ödüldü. Yeri çok ayrı, çok duygusal bir ödül benim için" diye konuştu.