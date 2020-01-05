Zincir marketler her ürünü satmamalı

ürkiye

BUGÜN NELER OLDU

Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, perakende sektörünü düzenleyen yasada yapılacak değişiklikle ulusal zincir marketlerin sattıkları ürünlere mutlaka sınırlama getirilmesi gerektiğini söyledi. Palandöken, "Ulusal zincir marketler, gıda ürünleri dışında teknoloji, tekstil, ayakkabı, kozmetik, beyaz eşya, mobilya, halı, küçük ev aletleri, kırtasiye ürünleri, bijuteri, oyuncak, kontör vb. gibi onlarca sektörün sattığı ürünleri satarak piyasanın dengesini bozuyor. Zincir marketlerin sattığı ürünler 70'e yakın sektörü direkt olarak etkiliyor. Perakende Yasası'nda yapılacak değişiklikle zincir marketlerin gıda dışındaki ürünleri satmasına sınırlama getirilmeli" dedi.