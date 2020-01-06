Ak Gençlik sahada

Etkinlikler hakkında bilgi veren AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir "Ankaralı gençler olarak yaşadığımız şehrin sokaklarında farkındalık oluşturmak, bu sokakları paylaştığımız hemşehrilerimize dokunmak için sürekli sahadayız. Kış aylarında çorba çeşmesi ile üniversite önlerinde, semt pazarlarında, meydanlarda Ankaralı hemşehrilerimize çorba ikramında bulunuyoruz. Yazın ise "Limonata Çeşmesi" etkinliğimiz ile ilçe ilçe geziyoruz. Çok güzel geri dönüşler de alıyoruz. "Kışın çorbanızı içtik, şimdi de limonatanızı içiyoruz" diyerek teşekkür edeneler var. Samimiyetin ve tebessümün gücüne inan AK Partili gençler olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi. Özdemir, "Ankaralı gençler olarak iyiyle de yetinmek istemiyoruz. Her zaman "Daha iyisi nasıl olur" diye düşünüyor ve çalışıyoruz. Geçtiğimiz aylarda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine önerge vererek öğrenci evlerinde su fiyatlarının yüzde 50 azaltılmasını sağladık. Büyükşehir Belediyesinin genç kardeşlerimize verdiği sözlerin takipçisi olarak , bu sözlerin gerçekleşmesi için gerekli girişimleri yapıyoruz. Su fiyatlarındaki kazanımlar ile yetinmedik. Geçtiğimiz haftalarda da Ankara'da öğrenim gören kardeşlerimize toplu taşımada kullanmak üzere aylık ücretsiz 52 biniş hakkı verilmesi için bir önerge daha verdik. Bu talebimizin de takipçisi olacağız, genç kardeşlerimizin ulaşım hakkı için mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Merkez önünde bir araya gelen AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar bisikletle pedal çevirdi. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, başkentin farklı semtlerinde yaşayan 18-20 yaş aralığındaki gençlere doğum günlerinde evlerinde sürpriz ziyaretler yaparak çeşitli hediyeler veriyor. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir:"Biz insanların gülümsemesine vesile olmayı yol haritamız olarak belirledik."Sıfır Atık" projesi kapsamında kolları sıvadı. Parti binasında mini dikiş atölyesi kuran gençler, üç pet şişe getirene bir bez çanta hediye ediyor."Daha temiz bir Ankara için'" sloganıyla çevre bilincini oluşturmak amacıyla çevre temizliği yapıldı.Örnek bir proje ile sokak hayvanları için çalışma başlattı. Ankara'nın farklı noktalarına mama kapları yerleştiren AK Partili gençler, sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışıyorlar.Kış aylarında gerçekleştirdiği "Çorba Çeşmesi" etkinliğinin ardından, yazın da "Limonata Çeşmesi" ile Ankaralılarla buluşuyor. Her gün farklı bir ilçeye giderek semt pazarlarında ve ilçe merkezlerinde limonata ikram eden AK Partili gençlerin bu çalışması vatandaşlarından da büyük beğeni topladı. Semt pazarlarında tezgahlarını terk edemeyen esnafları tek tek ziyaret ederek ikramda bulunan gençler, alış verişe gelen vatandaşların da takdirini topladı.

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