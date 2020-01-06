Sanat aşkı hayata bağladı

Hastaneden her taburcu olduğunda yıllardır yolunu aşındırdığı atölyesine koşan 81 yaşındaki Çelik'in tabloları, Asya ve Avrupa'da sarayların duvarlarını süslüyor. İlkokul öğretmeninin kendisini keşfetmesiyle resim yapmaya başlayan 81 yaşındaki Kemal Çelik, ömrünü bu sanata adadı. Bugüne kadar 7 bin eser ortaya koyan Çelik, Türkiye'nin dört bir yanını gezerek, tarihi ve turistik yerleri resmetti. İyi düzeyde Fransızca ve İngilizce bilen Çelik, vatanına gönülden bağlı. Yaptığı eserlerle ülkenin tanıtımına katkı sağlayan Çelik'in Avrupa ve Asya'da farklı saraylarda özel tabloları da bulunuyor. Bugüne kadar yüzlerce öğrenci yetiştiren Çelik, hiçbir öğrencisinden ücret almadı. Çelik'in en büyük destekçisi, 60 yıldır evli olduğu eşi ve çocukları. Çelik'in hayatı, ders kitaplarına da konu oldu. Yıllarca Türkçe kitaplarında anlatılan Kemal Çelik, kar kış demeden atölyesinin yolunu aşındırıyor.Kapadokya'yı ilk resmeden kişi olduğunu belirten Çelik, iki buçuk ay kaldığı Kapodokya'da 72 resim yaptığını ifade ederek, "Japon sarayında, Japon İmparatoru 1987'de Nevşehir'e gelmişti. Yaşar Çallı ile beni davet ettiler ben panoramik bir Kapadokya resmi yaptım, karakalem. Yaşar Çallı, prens ile hanımının portrelerini yaptı. Bir şölen düzenlediler prens onuruna. Ben de Avanos halkı adına hediye ettim tablomu. Aradan 4 yıl geçti, Kale'de bulunan atölyemin birinci senesinde 1991'de bir Japon aile geldi, büyükelçilikten. O tablonun fotoğrafı vardı albümde, onu görünce 'ben bu resminizi tanıyorum' dedi. Nereden tanıyorsun dedim, 'bizim sarayda' dedi. Prens iken bile bu tablo Japon halkına hediyedir diye babasının sarayına götürmüş. Amerikan büyükelçileri, 4-5 tane devletin büyükelçileri atölyeme hayırlı olsun demeye geldi" dedi.ÇELIK, "KOAH rahatsızlığım var. 1997'den bu yana 3 defa kalp krizi geçirdim, o da geldi geçti. 2004'te kanserle tanıştım. Mesanemde bir tümör vardı, 6 ay kemoterapi gördüm küçültemediler. Hastaneye yatmadan önce çocuklarıma not yazdım kime borcum var, kimden alacağım var, tabutumun üzerine koyacakları fotoğrafı hazırladım, cenazeme geleceklerin yakalarına asacakları fotoğrafları hazırladım. Böylece kendime güvenerek gittim çünkü hazırım yüzümü kızartacak bir davranışım olmadı. Başta soruyorlar kaç yaşındasın geceleri saymıyorum 40 yaşındayım diyorum, öyle de hissediyorum gerçekten. Sevgiyle doğdum, sevgiyle büyüdüm, sevgiyle yaşlandım, sevgiyle öleceğim. Ben bana şahidim, hakkımı helal ediyorum. Bunu söyleyecek kaç kişi var dünyada" ifadelerini kullandı.

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