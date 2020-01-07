Futbol benim tutkum

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'nın Alanya ilçesinde hazırlanan Gençlerbirliği'nde Brezilyalı futbolcu Fabricio Baiano özel açıklamalar yaptı. Ligin ilk yarısında istediği sonuçları alamadıkları karşılaşmalar olduğunu söyleyen Baiano,dedi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu hakkında da konuşan Baiano, "Hocamız tecrübeli, daha önce önemli kulüplerde çalışmış bir hoca. Bizi antrenmanlarda çok iyi hazırlıyor. Motive etme konusunda da çok başarılı. Bizimle iyi iletişim sağladığı için sanırım iyi sonuçlar almaya başladık. Hamza hocamızla farklı bir uyum yakaladık, onun yansıması bu" açıklamasında bulundu.diyen Baiano, çok mutlu olduğunu belirterek, "Biz Gençlerbirliği olarak iyi futbolumuzun her zaman üzerine koyacağız ve koymaya devam edeceğiz. Sevildiğimi hissettiğim bir kulüpteyim. Burada saygı görüyorum, çalışmaktan keyif alıyorum. Antrenmanlarda olsun, arkadaşlarımla geçirdiğim diğer zamanlarda olsun. Aynı zamanda şu an takımda oynuyorum da. Şu an takımda çok mutluyum ve kalmayı tabii ki düşünüyorum. Burada olduğunuz zaman ilk düşünceniz takımınız oluyor, diğer takımları düşünerek hayatınızı sürdürmüyorsunuz.dedi.futbola başlama hikayesini anlatan Fabricio Baiano şunları söyledi: "Rio de Janeiro'da ilk gençlik seçimlerine katılmaya giderken kamyonun arkasında gidiyordum ve yolculuk 3 gün sürüyordu. Sırf oraya gidebilmek için o kamyonun arkasında yatıyordum. Beni futbolcu yapan şey, karşılaştığım her türlü zorluğa rağmen futbol oynama isteğimin çok güçlü olması. Hep futbolcu olmak, futbol oynamak istedim. Çok sevdiğim futbola her şeyimi vermek istedim. Hep mücadele ettim. Oynadığım takımlar için en iyisini yapmaya çalıştım. Sanırım beni futbolcu yapan şey bu oldu. Aileme de söylerim, öncelikle kendim örnek bir futbolcu olmaya çabaladım. Kendimi her zaman belirli bir noktaya getirmeye çalıştım. Benim motivasyonum kendimim."GENÇLERBIRLIĞI'NIN genç yeteneği Berat Özdemir hakkında da açıklamalarda bulunan Baiano, "Berat özellikle benim oyunuma da bir şeyler katan bir oyuncu. Çok büyük bir yetenek, çok güçlü bir oyuncu. Çalışmaya devam ettiği sürece ve bu yeteneğini de geliştirdiği sürece Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.GENÇLERBIRLIĞI'NDE genç oyunculara verilen öneme de değinen başarılı oyuncu, "Bu kulüp için çok önemli bir olgu. Hem yeni kariyerler yaratmış oluyorlar hem de finansal olarak da kulübe destek olan bir durum bu. Kendi altyapınızdan çıkan, kendinizin yetiştirdiği oyuncuları pazarladığınızda da kulübe finansal katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra da bir kulübü benim için büyük yapan bir şey bu. Genç insanlara değer vererek onların kariyerlerinin başlamalarını sağlamak bir kulübü büyük yapan bir şey" ifadelerini kullandı.LIGDE önemli oyuncular olduğuna dikkat çeken Baiano, Başakşehir'deki Robinho ve F.Bahçe'de oynayan Gustavo'dan da övgüyle bahsederek, "İkisiyle de Brezilyalı oyuncular olarak oynamak ve izlemek çok büyük bir keyif. Türkiye'de de çok önemli oyunculara karşı oynadığımı düşünüyorum. Burası çok zorlu bir lig. Burada mücadele etmeniz gerekiyor. Çok iyi oyuncuları içinde bulunduran bir lig" dedi. A Milli Takım hakkında da konuşan Baiano, "Çok iyi oyunculara sahip bir lig burası. Ligdeki bu futbolcu kalitesinin ben milli takıma da yansıyacağını ve milli takımın çok başarılı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU