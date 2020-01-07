Ve Yaşar Doğu turnuvası başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

GÜREŞTE 2020'nin ilk önemli uluslararası organizasyonu İstanbul'da düzenlenecek. Kadınlar ve erkekler serbest stilde 10-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona İstanbul ev sahipliği yapacak. Milli güreşçiler, Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası'nın ardından 10-16 Şubat tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak. Milliler, Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2020 Olimpiyatları'na yoğunlaşacak. 2016 Rio Olimpiyatları'nda 5 madalya alan güreşçiler, Avrupa ve dünya elemelerinde Tokyo 2020'ye vize arayacak. Güreşte 2020 Olimpiyatları Avrupa Elemeleri, 19-22 Mart tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek. 2020 Olimpiyatları Dünya Elemeleri ise 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek.