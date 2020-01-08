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Şampiyon öğrenci için hatıra pulu

Kore’de katıldığı yarışmada matematik alanında şampiyon olarak kazanan Alfa Koleji Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi adına hatıra pulu bastır

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Şampiyon öğrenci için hatıra pulu
ALİ Kaan Işık, 19-22 Ekim 2019'da Güney Kore'nin Daejeon şehrinde düzenlenen KSEF 2019 Uluslararası Bilim Projeleri Yarışması'nda, "Kesen Üçgenler ve Özellikleri" başlıklı sunumuyla matematik alanında şampiyon olmuştu. Dünyanın dört bir yanından 30 ülkeden 130 katılımcının iştirak ettiği yarışmada, altına madalya kazanan Ali Kaan Işık, Türkiye'nin "matematikte geri ülke" imajını yıkmıştı. Işık, kazandığı altın madalyayı Cumhuriyet'in 96. Yılına armağan etmişti. Elde ettiği bulguları kentsel planlamada kullanılabilecek içeriğe sahip teoremiyle matematik dalında Türkiye'ye şampiyonluk gururu yaşatan lise öğrencisi Ali Kaan Işık için PTT hatıra pulu bastırdı. "Kore Uluslar arası Bilim Projeleri Yarışması Matematik Şampiyonu Altın Madalya Ödülü, 19 Ekim 2019" notuyla bastırılan hatıra pulu, isteğe bağlı olarak çoğaltılabiliyor.
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