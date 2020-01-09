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5 bin 500 kişiye evde sağlık hizmeti

Giriş Tarihi: 9.1.2020
5 bin 500 kişiye evde sağlık hizmeti
SOSYAL belediyecilik uygulamalarının en güzel örnekleriyle Mamaklıların yanında olan Mamak Belediyesi her yıl düzenli olarak binlerce vatandaşa evde sağlık hizmeti ulaştırıyor. İlçe sınırları içerisinde bulunan hasta, yatağa bağımlı, kimsesiz ve yaşlılara yönelik sürdürülen evde muayene ve sağlık hizmetinden bir yılda 5 bin 500 kişi faydalandı. Vatandaşlar arasında büyük bir memnuniyet uyandıran evde muayene ve sağlık hizmeti kapsamında hastalardan; enjeksiyon, pansuman, sonda takımı ve kan alımı yapılıyor.
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5 bin 500 kişiye evde sağlık hizmeti
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