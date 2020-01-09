Onlar bizlere Allah’ın emaneti

BUGÜN NELER OLDU

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yakından ilgilendiği can dostlarımızı elleriyle besleyerek, "Aynı yaşam alanını paylaştığımız sevimli dostlarmız bizlere Allah'ın emanetidir" dedi. Kahramankazan Belediyesi, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların dondurucu soğuklarda yiyecek bulmakta zorlanmamaları için önemli bir çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, doğada, ormanlık alan ve sokaklarda yaşayan dostlarımızın aç kalmamaları için yaşam alanlarına yakın noktalara düzenli olarak kuru mama ve yem bırakıyor. Ekipler ayrıca, ilçedeki lokanta ve fırınlardan topladıkları ekmekleri de dostlarımıza götürüyor. Mama dağıtımı sırasında dostlarımızın sağlık kontrollerini de yapan ekipler, gerekli gördükleri dostlarımızı tedavi için Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüyor. Burada tedavileri yapılan hayvanlar daha sonra tekrar doğal yaşam alanlarına salınıyor.KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye ekipleriyle birlikte, rutin olarak gerçekleştirilen kontrollere katıldı. Oğuz burada dostlarımız için mama ve yem bıraktı. Oğuz, yakından ilgilendiği dostlarımızı elleriyle besledi.