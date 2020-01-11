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‘Bir Ses, Bir Işık’

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenimahalle Toplum Ruh Sağlığı Merkezi işbirliğiyle Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘Bir Ses, Bir Işık’ drama gösterisi izleyiciden tam not aldı

Giriş Tarihi: 11.1.2020
‘Bir Ses, Bir Işık’
10 ŞIZOFRENI hastasının, 3 ay süresince yoğun emek harcayarak hazırladığı drama gösterisine Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, CHP Yenimahalle ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri, Yenimahalle Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yetkilileri ve çok sayıda izleyici katıldı. Özel bireylerin halk oyunları, türküler ve şiir dinletileri ile geceye damga vurduğu drama gösterisi sonrasında teşekkür plaketini alan Yenimahalle Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Mustafa Danışman " Amacımız düzenlenen bu etkinlik sayesinde toplumda şizofreni hastalığının tanınmasını sağlamaktır. Şizofreni sadece bireyin değil toplumun hastalığıdır. Algı ve düşünce bozukluğu olarak tanımladığımız hastalığın temelinde genetik, biyolojik ve çevresel etmenler bulunmaktadır. Şizofreni hastalığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediğimiz bu etkinliğin düzenlenmesinde bizlere her türlü desteği sunan Yenimahalle Belediyesine, hasta yakınlarına ve hastalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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