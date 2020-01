Büyükşehir’de personele mülakat engeli

AK Partililer, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne personelin yükselme sınav sonuçlarını ağır olarak eleştiren bir soru önergesi verdi. AK Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal ile AK Parti Meclis Üyesi Süleyman Akkaya imzası taşıyan önergede yazılı sınav puanları ile mülakat sınavları arasındaki çelişkiye vurgu yapıldı. Önerge meclisin ocak ayı ilk oturumunda okundu. Uygulananın şeffaf ve tarafsız belediyecilik anlayışına ters düştüğü belirten iki meclis üye sorulara yanıt verilmesi istedi.Önergenin girişinde şu bilgilere yer verildi: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personelin görevlerinde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından 6 Ekim 2019'da yapıldı. 22 Ekim'de sonuçlar açıklandı. Yazılı sınavda başarı olanlar belediye bürokratları tarafından 13 Aralık'ta mülakata alındı. Adaylardan bazılarının yazılı sınavda puanları düşük oldu. Ancak mülakat puanı yüksek verilerek başarılı bulundu. Yazılı sınav puanları yüksek olan birçok personel mülakatta sorulan soruların çoğunu doğru yanıt vermiş olmasına rağmen nedeni anlaşılmayan bir nedenle kendilerine kasıtlı olarak düşük puan verildi. Bu kişiler elendi. Özellikle yazılı sınav puanı 85 üzerinde olan ve verilen her türlü görevi başarı ile yerine getiren memurlar, mülakatta 40-45 verilerek elendi. Elenen adaylar arasında lisans, lisansüstü mezunları var. Hatta elenenler arasında doktora öğrencilerinin de bulunduğu biliniyor.Önergenin sonunda sorulara yer verildi. Şu sorular soruldu:Yazılı sınav sonuçları herkesin görebileceği şekilde açıklanmışken neden sözlü sınav sonuçları herkesin görebileceği şekilde açıklanmadı.Yazılı sınavda yüksek puan alıp mülakatta düşük puan verilerek yükselmelerine izin verilmeyen çalışanların siyasi ve sosyal düşünceleri sebebiyle düşük puan verildiği iddiaları doğru mudur?Başarılı olanların yazılı ve sözlü sınavları arasında fark normal midir?Birbirlerini benzer konuları içermesi öngörülen sınavlardan yazılı sınavda yüksek puan alan sözlü mülakattan düşük alan kişi bu kısa sürede bildiklerini mi unutmuştur?Aksi durumda yazılıda düşük puan alıp sözlüde yüksek puan alan kişi nasıl bir gayretin sonucu böyle bir başarı elde etmiştir?soruları kim veya kimler tarafından hazırlanmıştır. Sorular hangi kritere göre belirlenmiştir?Mülakatta tüm sorulara doğru cevap verdiklerini düşündükleri halde düşük puanla değerlendirilen çalışanların kaybedecekleri iş yapma motivasyonundan kim sorumludur?Belediye'de sınavlarda başarı kriteri var mıdır? Varsa nedir?MülakatANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, soru önergesine süresi içinde yazılı olarak cevap verileceğini açıkladı. Başkan Yavaş, "Türkiye'de böyle bir uygulama vardır. Demek ki mülakat yapılmasını hükümet, devlet böyle öngördüğüne göre mülakat yapılmıştır" dedi.BÜYÜKŞEHIR Belediyesi'nde yazılı sınavda yüksek not alan memurlara mülakatta düşük not verilmesi ile ilgili konuşan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, "Kendi adamlarının büyük çoğunluğuna yüksek puan verdiklerini düşünüyorum" dedi

