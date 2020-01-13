Tehlikenin farkına vardılar

Sezonun ilk yarısını 3. sırada tamamlayan Keçiörengücü'nde takımın kendine güveni tam…Sezona iyi başladıklarını ifade eden Uçar, "İlk maç olmasına rağmen Eskişehirspor ile deplasmanda berabere kaldık. İkinci haftada aldığımız galibiyetin ardından iyi bir yükselişimiz oldu. Boluspor ve evimizdeki Hatayspor mağlubiyetleri üzücü olsa da deplasmanda alamadığımız galibiyeti Karagümrük'te almamız çok güzel oldu.İnşallah ikinci yarıda bu şekilde devam ederiz" dedi.Kendi performansını değerlendiren başarılı file bekçesi, şunları söyledi: "Eskişehirspor maçında çok talihsiz bir gol yedim. Biraz da olsa stresliydim. Sonuçta 1. Lig'- deki ilk maçımdı. Yaptığım hatadan sonra hocalarım arkamda durdular ve güvendiler. Ondan sonra rahatladım, sonra üstüne koyarak performansımı arttırmaya çalıştım.Çünkü herkes birbirinin arkasında durdu. Çok şükür ki, şu an en az gol yiyen takımız. Bu durum böyle devam eder ve takım olarak performansımız daha iyi yerlere gelir. Kamp yorucu olmasına rağmen verimli geçiyor. İkinci yarıya da aynı şekilde başlayıp devam etmesini istiyoruz" dedi.TFF 2. Lig'de gelen şampiyonluğun ve bu sezon TFF 1. Lig'in ilk yarısındaki başarının sisteme dayalı futbol olduğunun altını çizen Metin Uçar, "2. Lig'de bizi çok dikkate almadılar. Ama haftalar geçtikçe tehlikeli bir takım olduğumuzun farkına vardılar. Belli bir sistemimiz ve futbol anlayışımız var. Top oynamaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda TFF 1. Lig'e yükseldik. Burada da aynı şekilde bizim bu ligde pek bir şey yapamayacağımızı düşünenler oldu. Fakat biz aynı sistem ve anlayışla devam ediyoruz. Bunun sonucunda sezonun ilk yarısını üçüncü sırada tamamladık. Bu durumun artık herkes farkında. Rakiplerimizin de bizi ciddiye aldığını düşünüyorum" dedi.Taraftarlarada seslenen Keçiörengücü'nün başarılı file bekçisi Metin Uçar, "Taraftarımız 2. Lig'de de hep arkamızdaydı. Bu senede aynı şekilde destekliyorlar. Biz elimizden geldiğince kulübümüzü yukarılara taşımaya çalışıyoruz. Onlardan istediğimiz stadı doldursunlar. Bizlere daha fazla itici güç olsunlar" dedi.

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