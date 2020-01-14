Darüşşafaka’da sınav heyecanı

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2020 yılı sınavı, 31 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Türkiye'nin 24 ilinde düzenlenecek. Sınavda başarılı olup sağlık kurulu kontrolü ve mali durum araştırmasından geçen 120 öğrenci ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye'nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 24 il dışından sınava katılacak öğrenciler ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafı ise Darüşşafaka tarafından karşılanacak. Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu'na 18 Mayıs 2020 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, sağlık kurulu kontrolü ve mali durum araştırmasının ardından ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

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