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Dünyanın en fazla su tüketen 9’uncu ülkesiyiz

Giriş Tarihi: 14.1.2020
Dünyanın en fazla su tüketen 9’uncu ülkesiyiz
TÜRKIYE en fazla su tüketen ülkeler arasında 9'uncu sırada yer alırken, listenin birinci sırasında yer alan ülke Yeni Zelanda oldu. Türkiye'deki su tüketim miktarının basın yansımalarına bakıldığında ise bu konunun 2019 yılı başından bugüne kadar 5 bin 596 kere konuşulduğu görüldü.PRNet ve Ajans Press'in 2019 yılı basın haberlerinden derlediği bilgilere göre, su tüketimi ile alakalı 2019 başından bugüne kadar 5 bin 596 haberin medyada yansıma bulduğu tespit edildi. İnsanlar için su tüketim miktarının önemine değinilirken, doktorların verdiği röportajlarda sağlıklı olmanın bir şartının da su tüketiminden geçtiği dikkat çekti. Verilerinden elde ettiği bilgilere göre Türkiye en fazla su tüketen ülkeler arasında 9'uncu sırada yer aldı. Birinci sırada yer alan ülke de Yeni Zelanda olurken, ilk 10'da yer alan diğer ülkeler sırasıyla ABD, Estonya, Kanada, Yunanistan, İspanya, Avustralya, Meksika ve Japonya olarak kayıtlara geçti.
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Dünyanın en fazla su tüketen 9’uncu ülkesiyiz
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