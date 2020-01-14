Grip aşısı koruyuculuğu artıyor

VIRAL enfeksiyonlara karşı korunma, hijyen önlemleri ve aşılamanın önemli yer tuttuğunu belirten uzmanlar aşının koruyuculuğunun her geçen yıl arttığını söyledi. Grip aşını herkese önermeyen hekimler özellikle yumurtaya alerjisi olan bireylere grip aşısı yapmanın tehlikeli olduğunun altını çizdi. Türkiye Ulusal Alerji Ve İmmünoloji (AİD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ümit Murat Şahiner, aşıda alerjisi olan bireylerin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Aşının yapıldıktan sonra 2 hafta içinde etkisinin başladığını ifade eden Prof. Dr. Şahiner, "Astım hastalarına yıllık grip aşısı yapılması önerilmektedir. 9 yaş altı çocuklarda aşı ilk defa yapılıyorsa 4 hafta ara ile 2 doz yapılması gerekmektedir. İlk aşı dozu yapılırken geç kalınmaması ve grip sezonu başlamadan aşılamanın tamamlanması önem taşır. Grip aşısı astım hastaları dışında da bazı riskli gruplara önerilmektedir. Bu gruplar: 5 yaş, özellikle 2 yaş altı çocuklar, 65 yaş üzeri kişiler, gebeler, sağlık çalışanları, öğretmenler, kronik hastalığı olanlar olarak sıralayabiliriz" dedi. Grip aşısının yapıldıktan sonra oluşan antikorların koruyuculuğu sezon süresince devam eder. Daha sonra giderek azalır. Her yıl düzenli yapılan aşılama ile koruyuculuk özelliği artar. Aşının koruyuculuğu yüzde 100 değildir. Bu nedenle aşı yapılmış kişilerde de grip görülebilir. Aşı yapıldıktan sonra gerekli koruyucu antikorların oluşması için yaklaşık 2 hafta gerektiği ve bu sürede aşının koruyucu olmadığı da hatırlanmalıdır.PROF. Dr. Şahniner, grip aşısının yan etkilerini şu şekilde sıraladı: Grip aşısı sonrası aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir. Tüm vücudu etkileyen yan etkiler oldukça nadir görülür. Ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler aşıdan 6-12 saat sonra başlayıp, 1-2 gün içinde kendiliğinden düzelir. Grip aşısı uygulanmasından sonra alerjik reaksiyon nadiren de olsa görülebilir. Yumurta alerjisi olanlarda bu aşının çok ciddi yan etkileri olabileceğinden bu gruba aşı genellikle önerilmemektedir.

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