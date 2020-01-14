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Şarkıcı Çelik destek için garsonluk yaptı

Giriş Tarihi: 14.1.2020
Şarkıcı Çelik destek için garsonluk yaptı
ŞARKICI Çelik Erişçi, bedensel engelli Veysel Celiloğlu'nun destek çağrısını karşılıksız bırakmayarak kafesinde garsonluk yaptı. Engelli bireylerin toplumla bir arada olması amacıyla Engelsiz Dünya Cafe'yi açan bedensel engelli Celiloğlu, Erişçi'den Ankara'daki bir konserinde mücadelesini duyurması için destek talebinde bulundu. Celiloğlu'nun talebini geri çevirmeyen sanatçı Erişçi de kafeye giderek müşterilere garsonluk hizmeti verdi. Erişçi, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu duyurmak ve Celiloğlu'na destek vermek için bir günlüğüne bu görevi üstlendiğini söyledi. Topluma hizmet etmek isteyenlerin bu kafeye gelip etkinlikler yaparak Celiloğlu'na destek olabileceğini dile getiren Erişçi, "Kardeşimizin yaşattığı bir fikir var. 'Biz engelli değiliz, topluma katkı veriyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz'. İnsanlar buna destek için buraya gelsin. Benim burada bulunma amacım bu" dedi.
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Şarkıcı Çelik destek için garsonluk yaptı
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