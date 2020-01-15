Sokakta yaşayan Hasan’a Ankara Valiliği sahip çıktı

Sosyal medyada hızla yayılan videoda 29 yaşındaki Hasan Maden babaannesini kaybettikten sonra sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını, mendil satarak harçlığını çıkardığını ve parası olduğunda haftada bir kez otelde kalabildiğini söyledi. Hasan Maden videoda, "1,5 senedir dışarıda yaşıyorum. Param genelde olmuyor; ama olursa otelde kalıyorum. Allah'a çok şükür haftada bir param oluyor onunla da otelde kalıyorum. Bu vesileyle sıcak bir yorganın altında yatabiliyorum, duşumu alıyorum. Yani haftada bir kez de olsa temizliğimi yapabiliyorum" dedi.Hasan Maden yalnızlıktan ve iş bulamamaktan yakındığı videoda, "Hayat şartları üzebiliyor; ama şöyle bir gerçek var, Allah insanları sınar. Bu yüzden Allah beni şuan sınıyor ve taşıyamayacağım bir yükü bana vermiyor. Ben genelde yere karton sererek metroda yatıyorum. Benim de bir yerde hayatım değişecek. Ben buna çok inanıyorum. Allah bir yerde benim yüzüme bakacak. İnşallah ben de güzel bir hayatı yaşayacağım. Umut her zaman vardır insan için. Hayatın zor yanları muhakkak ki vardır ama hayat yaşamaya değer, seviyorum. Zor da olsa Allah bize bu hayatı vermiş, yani biz bu hayatı bir şekilde yaşayacağız. Herkesin bir sıkıntısı vardır, kimsede dört dörtlük bir hayat yoktur, herkesin bir sıkıntısı, zorluğu vardır" ifadelerini kullandı.Hasan Maden'in söyledikleri bütün Türkiye'yi ağlattı. Zor şartlarda bile ayakta durmasını bilen Hasan'ın ders gibi videosuna devlet de karşılık verdi. Ankara Valiliği Hasan Maden' i bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda Hasan Maden, önceki gün akşam saatlerinde bulundu. Hasan Maden, sağlık kontrolünden geçirilerek tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.VALİ Vasip Şahin Ankara'daki evsiz ve kimsesizlerin kaldığı oteli ziyaret ederek orada kalan vatandaşların bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Ziyaret sonrası basın mensuplarına Hasan Maden hakkında açıklamalarda bulunan Şahin, "Valilik olarak vatandaşların aç açımda kalanını istemiyoruz. Sıcak su barınma giysi tedarik ediyoruz. Hasan'dan haberdar olunca arkadaşlarımız derhal gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan'a ulaştık. Ankara Valiliği olarak sorun ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz Hasan'ı aldık sağlık kurumumuza tedavisine başladık tedavi sonrası ister burada isterse başka yerde barınması için imkânlarımızı seferber ettik. Hasan iyileşince kendisi ile bir araya geleceğim. Yurdun dört bir yanından duyarlı olan vatandaşlara teşekkür ederiz. İş ve barınma teklifinde bulunanlar oldu. Milletimizin duyarlılığı için duygulandık. İnşallah kısa zamanda iyileşip iş imkânı sağlayacağız. Hasan gibi olan vatandaşlarımıza sesleniyoruz bize ulaşsın evsiz kimsesiz insanlara bu kapıları açıyoruz. Belediyelerimizin de aynı imkânları var" diye konuştu.

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