Nadir’e ceza TFF’ye mesaj!

SÜPER Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile İstanbul'da oynanan karşılaşmada hakeme yönelik hareketi nedeniyle çift sarıdan kırmızı kart gören 27 yaşındaki golcü Nadir Çiftçi'ye Gençlerbirliği yönetimi 30 bin Euro para cezası verdi. Başkent kulübü açıklamasında, "sportmenliğe aykırı"
tutumu nedeniyle oyundan atılan Çiftçi'nin durumunun kulübünün İç Disiplin Talimatına uygun olmadığı belirtildi.
HERKES BU TAVRI ALMALI
Yönetim açıklamasında kullandığı ifadelerle TFF ve hakemlere de göndermede bulundu: "Hakemlerimizi ya da federasyonumuzu eleştirirken tek taraflı bakmayarak, üzerimize düşeni yapacağımızı kamuoyu ile her defasında paylaştık. Futbolun tüm paydaşlarından beklentimiz, gösterdiğimiz hassasiyetin herkes tarafından benimsenmesidir."