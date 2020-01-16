Öğrenci kartını gösterene yemek bedava

34 yaşındaki Coşkun Balkan, Üniversite öğrencileri için başlayan ücretsiz yemek uygulamasından yararlanacak gençlerin, öğrenci kimliklerini göstermelerinin yeterli olacağını söyledi. Balkan, Mamak caddesinde bulunan kafesinde bir uygulama başlattı. Öğrenciler için ücretsiz yemek uygulamasının detaylarını anlatan Balkan, "Biz de öğrencilik hayatı geçirdik. Ben de Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği'nden mezun oldum. Öğrencilikten geçtiğimiz için onların neler yaşadığını, akşam yemek yapıp yapamayacaklarını düşündüm. Bunun sıkıntısını zamanında ben de yaşadım. Geçmiş zamanda sosyal medyada duyduğumuz olaylar bizi derinden yaraladı. Durumu olmayan öğrenciler, cebinde parası olmayan gurbette yaşayan öğrencileri düşündüm. O yüzden böyle bir uygulama yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.30 kişilik bir ekiple çalıştıklarını söyleyen Balkan, "Proje geçen hafta başladı. Cuma gününden itibaren öğrenci kardeşlerimiz, arkadaşlarımız gelmeye başladı. 30 kişilik personel yemeğimizi 50 kişiye çıkardık. Öğrenci arkadaşlar öğrenci kimliklerini göstermek suretiyle gelip buradan yemeklerini yiyebiliyorlar. Haftanın her günü saat 16.00- 20.00 saatlerinde" bu geçerli. 5 günde ortalama 100 öğrenciye yemek verdiklerini söyleyen Balkan, "Daha çok üniversite öğrencileri geliyor. Bütün öğrencileri buraya bekliyoruz. Teşekkür ederek ayrılıyorlar" dedi.

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