Ligin ikinci yarısı başkentte başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'in ikinci yarısı iyi bir başlangıç yapmak isteyen Ankaragücü, hazırlıklarını Antalya'da hazırlanarak gerçekleştirdi. İyi bir kamp dönemini atlatan ancak transfer tahtası kapalı olan Başkent ekibi, kadrosundaki oyuncuları en verimli şekilde kullanmak istiyor.Son sıranın bir basamak üstünde yer alan Başkent temsilcisi, iyi gidişatını Konyaspor'a karşı da sürdürüp bu maçı galibiyetle taçlandırmak istiyor. Teknik direktörAnkaragücü'nde tek eksik cezalı Orgill…Ankaragücü, Konyaspor'a karşı oynadığı son 5 maçta da galip gelemedi. Konya ligde oynadığı son 10 maçını kazanamazken, son galibiyetini deplasmanda Kasımpaşa karşısında almıştı.Başkent ekibi de son zaferini 6. haftadaki G.Birliği'ne karşı 2-1 ile almıştı.