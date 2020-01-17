Ligin ikinci yarısı başkentte başlıyor

SÜPER Lig'in ikinci yarısı iyi bir başlangıç yapmak isteyen Ankaragücü, hazırlıklarını Antalya'da hazırlanarak gerçekleştirdi. İyi bir kamp dönemini atlatan ancak transfer tahtası kapalı olan Başkent ekibi, kadrosundaki oyuncuları en verimli şekilde kullanmak istiyor. İlk yarının bitimine 3 maç kala bir çıkış gösteren ve Galatasaray dahil olmak üzere 3 beraberlik alarak oynadığı futbolla taraftarını da umutlandırdı.
Son sıranın bir basamak üstünde yer alan Başkent temsilcisi, iyi gidişatını Konyaspor'a karşı da sürdürüp bu maçı galibiyetle taçlandırmak istiyor. Teknik direktör Mustafa Kaplan oyuncularına güvenini yinelerken, elinizden gelenin en iyisini yapacağınızdan şüphesinin olmadığını söyledi.
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11 MAÇLIK HASRET VAR
Ankaragücü, Konyaspor'a karşı oynadığı son 5 maçta da galip gelemedi. Konya ligde oynadığı son 10 maçını kazanamazken, son galibiyetini deplasmanda Kasımpaşa karşısında almıştı. Ankaragücü ise Süper Lig'de son 11 maçında kazanamadı.
Başkent ekibi de son zaferini 6. haftadaki G.Birliği'ne karşı 2-1 ile almıştı.