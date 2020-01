Meclisten geçti ancak icraat yok

Türkkonut Çayyolu-2 Uydukent kapsamında yer alan 4 bin 800 konut 20 bin vatandaşın yararlandığı mesire alanında mevcut olan 36 bin ağaç ile TÜRKKONUT bölgesinde bulunan toplam da 100 bin ağacın Büyükşehir'in ilgisizliği ile kurumaya terk edildi. ANFA bu mesire alanının bakımını ve güvenliğini sağlıyordu ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) çevre koruma kontrol daire başkanlığı yerel seçimlerden bu yana üstüne düşeni yapmadı. Yapmadığı için de Türkkonut Büyükşehir Belediyesi'ni aleyhine yargı yoluna başvurdu. Türkkonut Genel başkanı Yılmaz Odabaşı, "18 yıldır bu bölgede her biri benim evladım gibi olan bu ağaçların bakımsızlıktan göz göre göre kuruması beni kahretmektedir. Bir yandan ağaç kesimlerine ve yeşile tepki gösterenlerin bu bölgede çevre katliamı yapmış olmaları samimiyetsizliklerini ortaya koyuyor" dedi.ANFA bu bölgede gerekli çalışmaları yapmamış ve mesire alanının kullanılamaz hale gelmesini ve bu halin sürdürülmesine sebebiyet verdi. Türkkonut bu konuda defalarca Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yazılı ve sözlü müracaatlarda bulunarak ANFA'nın görevini yerine getirmesinin sağlanması yönünde çaba harcadı, ABB Çevre, Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na başvuruları da sonuçsuz kaldı.ODABAŞI, "Nisan'dan itibaren TÜRKKONUT tarafından Mansur Yavaş ve ilgili birimlerinden çevre koruma daire başkanlığı ve müteahhit firması ANFA bugüne kadar bu konu hakkında 6 adet ayrı ayrı yazılara rağmen 26.12.2019 tarihli çevre koruma daire başkanlığının Türkkonuta hitaben yazmış olduğu yazıda ABB Meclis üyelerinin meclisinde alınan karar ile oy birliğiyle bakım ve onarım yapılmasının alanın 2020 içerisinde yeni baştan düzenleme yapılarak halkın hizmetine tekraren açılacağı hususu 26.12.2019 tarihinde yazıyla tebliğ edilmiş nisandan bugüne kadar 730 ağacın kuruduğu ve kesildiği hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı gibi geçmişteki yöneticiler suçlanmakta gerçekler kabul edilmemekte. Türkkonut'ça yargıya müracaat edilerek bölgedeki kesilen ve kuruyan ağaçların tespitine yönelik r bilirkişi heyeti mahallinde yapılan inceleme sonucunda Ankara 9. Sulh mahkemesi 2019/145 D. iş ile düzenledikleri raporda bölgenin toplamında 730 ağacın kuruduğu ve kesildiği bilirkişi heyetlerin raporu ile sabitlendi "dedi.MHP ve AK Parti'nin vermiş olduğu önergeyle mesire alanın yeniden düzenlemesine ilişkin Meclis oy birliğiyle kararı aldı. Çevre koruma daire başkanlığı TÜRKKONUT'a Mesire alanı eski haline getirilecek diye taahhütte bulundu. Ayrıca önergeye CHP ve İYİ Parti de destek verdi. Odabaşı, "Ben hemen hemen her gün Çayyolu bölgesini ve mesire alanını kontrol etmek amacıyla incelemekte ve gezmekteyim. Gördüğüm bu manzara beni bir insan olarak çok üzmektedir. 18 yıldır bu bölgede her biri benim evladım gibi olan bu ağaçların bakımsızlıktan göz göre göre kuruması beni kahretmektedir. Bir yandan ağaç kesimlerine tepki gösterenlerin bu bölgede çevre katliamına yol açan ilgisizlikleri bu konudaki samimiyetsizliklerini ortaya koymaktadır" dedi.Odabaşı, Büyükşehir söz konusu alanda bahsedilen şekilde bir kurumanın bulunmadığını sadece 2019 yılı içerisinde kuruyan fidan sayısının 2 adet olduğunu söylemesi üzerine alınan bilirkişi raporu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tebliğ edilmiş bulunmakta olup bugüne kadar raporla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ankara'nın tamamını bu şekilde değerlendirdiğimizde 100 bine yakın ağacın üzerindeki ağacın kesilip Ankara'nın yeşilin ve ağacın yok edildiği göstergesidir"diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU