Süper Lig'in ilk yarısında kalesinde 17 maçta 32 gol gören Gençlerbirliği, ara transfer döneminde ikinci takviyesini kalesine yaptı:Son olarak İngiltere'nin Swansea City takımında forma giyen İsveçli filebekçi ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Başkent ekibi kalesini güvence altına aldı.G.Birliği'ne transferinin hızlı geliştiğini belirterek sözlerine başlayan 30 yaşındaki kaleci, "Bir anda oldu. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok önemli bir kulübe geldiğimin farkındayım. Transfer sırasında eski kaleciler Hofp ve Dahlin ile görüşmedim ama daha önce onlar burada oynarlarken sürekli konuşuyorduk.Hoca değişikliğiyle takım ivme kazandı. Bu ivme devam edecektir.dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:olarak özelliklerimin iyi olduğunu düşünüyorum. Ayaklarımın iyi olduğunu düşünüyorum. Atletik bir kaleciyim. Sezonun ilk yarısından daha iyi bir yerde ligi bitirmek için çalışmamız gerekiyor.Tabii ki rekabete hazırım. Burada oynayan arkadaşlarım vardı, onları sık sık izliyordum. Mattias'ı zaten daha önceden tanıyordum. Burada Felemenkçe konuşan oyuncular da var. Onlarla da iletişim kurmaya başladım, yavaş yavaş arkadaşlarımla tanışıyorum. Şu an her şey olumlu gözüküyor. Umarım birlikte başarılar elde ederiz."

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