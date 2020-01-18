Altındağ’da ‘balık’ operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

ALTINDAĞ Belediyesi zabıta ekipleri ve Altındağ İlçe Tarım Müdürlüğü, ortak olarak düzenlediği operasyonla Hacettepe Mahallesi'ndeki balık depolarını denetledi. Depolarda yapılan denetimlerde iş yerleri sağlığa uygunluk açısından incelendi. Depolardaki balıkların av yasağında olup olmadığını denetleyen ve boylarını ölçen ekipler, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı. Öte yandan av yasağında olmasına rağmen satışa sunulan turna balıkları da ekiplerce toplatıldı. 2019'da 10 bin iş yerinde denetim gerçekleştiren Altındağ zabıta ekipleri, 2020'de de 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.HALK sağlığını tehdit eden ürün satışı yapan işletmelere taviz verilmeyeceğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, " Denetimleri çok önemsiyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığını tehlikeye sokacak hiçbir konuda taviz vermememiz gerekir. Zabıta ekiplerimiz de Altın Masa Çağrı Merkezimiz de 7/24 çalışmakta. Hemşehrilerimiz 444 3919'dan bize her zaman kolaylıkla ulaşırlar" dedi.