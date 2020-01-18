Başkan Köse gençlerle buluştu

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MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ecdadın İzinde Gençlik Buluşmaları" programda gençlerle bir araya geldi. Spordan sanata, tarihten kitaplara kadar birçok konuda gençlerin fikirlerine kulak veren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gençlerin istek ve taleplerini dinledi. Gençlerin düşüncelerini isteklerini anlayabilmek için onlarla aynı dili konuşmak gerektiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu anlayışla yaptığımız çalışmalarda gençlerin fikirlerini önemsiyor, bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Güzel Mamakımıza katabileceğiniz, biz yöneticilere ufuk açabileceğiniz size de tecrübe olacak çalışmalarınıza ihtiyacımız var" dedi.