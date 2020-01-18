Kuyumculara ziyaret

ANKARAKuyumcular Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu, Anafartalar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kuyumcu esnaf ve sanatkarlara verdiği destekten ve sorun ve taleplerine çözüm odaklı yaklaşımından dolayı Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya teşekkür etti. Ankara Kuyumcular Odası üyelerinin sorun, istek ve önerilerini yerinde dinlemek için Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuları ve pasajların içinde bulunan atölyeleri Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu ile birlikte ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, firma yetkililerine, Altındağ Belediyesi'nden isteklerini sordu, satışlar ve üretim süreci konularında bilgi aldı. İmalatçılarla ilgili bir proje üzerinde çalıştıklarını belirten Balcı, oda ile işbirliği içerisinde hayata geçirmek üzere; imalatçıların daha sağlıklı iş ortamlarında çalışmalarına katkı sağlayacak, imalatın yanında içinde sergi alanlarının da olacağı bir mekan düşündüklerini dile getirdi. Ulus'a da değer katacak projenin Ankara'ya ve çevre illere de hitap edeceğini belirten Balcı, "Altındağ'ın hak ettiği değere ulaşması için her zor şartta ve ihtiyaç duyulan her anda var gücümüzle çalışacağız." dedi. Gereken her türlü desteği her zaman vermeye hazır olduklarını söyleyen Balcı, esnaf ve sanatkar ziyaretlerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU