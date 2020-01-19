Ankara’da hırsızlık çetesi çökertildi

Sonzamanlarda Ankara ilinde faaliyet gösteren AVM'lerde giyim ve ayakkabı satışı yapan firmalar içerisinde hırsızlık vakalarına yönelik ihbarı değerlendiren polis hırsızlık olaylarının arkasında çete olduğunu belirledi. Çetenin AVM'lerde bulunan firmalara gelerek sözde müşteriymiş gibi davranıp hırsızlık yaptığı bilgisine ulaşıldı. Hırsızlar, mağaza içinde sözde beğendiklerini denemek için alıp kabine girdikten sonra alarm ve güvenlik önlemlerini ceplerinde bulunan pense yardımıyla kesme yöntemini kullanarak ürünleri çaldı. Hırsızlık olayları ile ilgili, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği polislerince yapılan çalışmalar ve güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde, 7 ayrı mağazadan farklı tarihlerde 13 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiği tespit edildi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen U.G., M.K., Y.K., İ.G. isimli kişilerin çete olduğu belirlendi. Hırsızlar polis tarafından bir süre teknik ve fiziki takibe alındı. Tekrar hırsızlık yapmak için geldikleri esnada da yakalanarak göz altına alındı. Zanların üzerinden giyecek stickerlerini etkisiz hale getirmekte kullanılan 2 adet yan keski ,1 adet pense ve 4 adet giyecek stickeri çıktı. Hırsızlık yapmak için kullandıkları araç içerisinden de çalmış oldukları 15 adet giysi ve ayakkabı ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU