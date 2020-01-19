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Triatlonda yeni modelle başarıyı artırma hedefi

Başkanı , ’dan eğitmenler getirerek olimpiyatlara gidecek sporcular yetiştirmeyi istediklerini söyledi

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Triatlonda yeni modelle başarıyı artırma hedefi
Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, triatlonda yeni bir eğitim modülünü Türkiye'ye kazandıracaklarını, bu sayede uluslararası organizasyonlarda başarının artacağına inandıklarını bildirdi. Yalçınkaya, federasyon olarak dünyada kullanılan antrenör akreditasyon sistemine uyum çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Triatlonda Fransa'nın geliştirdiği eğitim modülünü uygulamayı planladıklarını aktaran Yalçınkaya, "Bu modülü hazır hale getirdikten sonra Fransa'dan eğitmenler getirmeyi planlıyoruz. Önce kendi eğitmenlerimizi bu modülle eğitmeyi planlıyoruz. Bu sene içinde altyapıyı oluşturduktan sonra 2021 yılı içinde bu eğitim modülünü hayata geçirmiş oluruz. Buradaki öncelikli hedef eğitmenleri doğru eğitmek. Bu sisteme triatlon okulu diyeceğiz. Triatlon okulu eğitmen eğitimini alan herkes, okul açabilecek ve eğitim verebilecek" ifadelerini kullandı.
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Triatlonda yeni modelle başarıyı artırma hedefi
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