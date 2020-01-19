Triatlonda yeni modelle başarıyı artırma hedefi

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, triatlonda yeni bir eğitim modülünü Türkiye'ye kazandıracaklarını, bu sayede uluslararası organizasyonlarda başarının artacağına inandıklarını bildirdi. Yalçınkaya, federasyon olarak dünyada kullanılan antrenör akreditasyon sistemine uyum çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Triatlonda Fransa'nın geliştirdiği eğitim modülünü uygulamayı planladıklarını aktaran Yalçınkaya, "Bu modülü hazır hale getirdikten sonra Fransa'dan eğitmenler getirmeyi planlıyoruz. Önce kendi eğitmenlerimizi bu modülle eğitmeyi planlıyoruz. Bu sene içinde altyapıyı oluşturduktan sonra 2021 yılı içinde bu eğitim modülünü hayata geçirmiş oluruz. Buradaki öncelikli hedef eğitmenleri doğru eğitmek. Bu sisteme triatlon okulu diyeceğiz. Triatlon okulu eğitmen eğitimini alan herkes, okul açabilecek ve eğitim verebilecek"
ifadelerini kullandı.