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İlhan Ağabey Turnuvası'nın ikincisi yapılacak

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
TSYD İlhan Ağabey Turnuvası'nın ikincisi yapılacak
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ın anısına bu yıl ikincisi düzenlenecek "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası" 21-22 Ocak'ta yapılacak. Turnuvada Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Keçiörengücü ve Osmanlıspor'un 16 yaş altı takımları mücadele edecek. GELENEKSEL hale gelmesi planlanan turnuvanın kura çekimi, TSYD Ankara Şubesi Konferans Salonu'nda kulüp yetkililerinin katılımıyla yarın saat 11.00'de yapılacak. Karşılaşmalar, Gençlerbirliği'nin Beştepe'de bulunan İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanacak.
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TSYD İlhan Ağabey Turnuvası'nın ikincisi yapılacak
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