TSYD İlhan Ağabey Turnuvası'nın ikincisi yapılacak

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ın anısına bu yıl ikincisi düzenlenecek21-22 Ocak'ta yapılacak. Turnuvada Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Keçiörengücü ve Osmanlıspor'un 16 yaş altı takımları mücadele edecek. GELENEKSELKarşılaşmalar, Gençlerbirliği'nin Beştepe'de bulunan İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanacak.