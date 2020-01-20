‘Antalya güzel ama sizi Ankara’ya da bekliyorum’

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da kamp yapan sporcularla bir araya geldi. Kasapoğlu, Duacılar Gençlik Kampı'nda sohbet ettiği gençleri Ankara'ya davet etti.Ardından Konyaaltı ilçesindeki bir otelde kampta olan orta ve uzun mesafe Yürüyüş Milli Takımı sporcularıyla bir araya gelen Kasapoğlu, atletlerle sohbet etti. Antalya'nın kamp için güzel bir kent olduğunu vurgulayan Kasapoğlu,dedi.