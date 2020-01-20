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güzel ama sizi ’ya da bekliyorum’

Spor Bakanı Kasapoğlu: , kamp için uygun bir kent, spor kenti haline geldi. Sizleri ’ya da davet ediyorum

Giriş Tarihi: 20.1.2020 ABONE OL
‘Antalya güzel ama sizi Ankara’ya da bekliyorum’
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da kamp yapan sporcularla bir araya geldi. Kasapoğlu, Duacılar Gençlik Kampı'nda sohbet ettiği gençleri Ankara'ya davet etti. Döşemealtı'ndaki Kadın A Milli Halter Takımı oyuncularıyla görüşen Kasapoğlu, sporcuların taleplerini dinledi. Ardından Konyaaltı ilçesindeki bir otelde kampta olan orta ve uzun mesafe Yürüyüş Milli Takımı sporcularıyla bir araya gelen Kasapoğlu, atletlerle sohbet etti. Antalya'nın kamp için güzel bir kent olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Satranç turnuvası için Antalya'ya geldik, görüyoruz ki Antalya, kamp için uygun bir kent, spor kenti haline geldi" dedi.
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‘Antalya güzel ama sizi Ankara’ya da bekliyorum’
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