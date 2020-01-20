ASKİ’den atık su rezaleti

Ankara'nın atık suyunu Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi'ne taşıyan 4.5 metre çaplı ana kollektör hattında 47 gün önce arıza meydana geldi. Bunun üzerine ASKİ Genel Müdürlüğü arızanın yaklaşık 2 km gerisinde kanalı kapatarak Ankara Çayı'na direkt günlük 1 milyon metreküp atık suyu deşarj etti. Bu durumu Çevre Bakanlığı'na 18 Aralık'ta bildirdiler. Böyle bir durum tesisin devreye alındığı 1996'dan itibaren yaşanmamış. Bu durum Sakarya nehrinde ciddi kirlilik yaratacağı tespit edildi. Arızanın nedeni, hattın üzerinde dolgu olup buradan gerekli tedbirleri almadan ağır tonajlı hafriyat kamyonları geçirildiği için hatta çökme ve patlama oldu.Yaşanan arızayı onarmak için çalışan ASKİ onarımı eline yüzüne bulaştırdı. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre ASKİ arızayı gidermek için çalışmalara arızanın başladığı gün elinde gerekli makine parkı olmasına rağmen işe birkaç makine ve kamyonla başlayarak yaklaşık 1,5 aylık süreyi boşa geçirmiş. Ayrıca kazıya yanlış yerden (topuk kısmından) başladığı için son yağışlarla birlikte çökme hızlanmış. Kazıya kademeli olarak başlaması gerekirken direkt ve dik olarak başladığı için çökmeyi artırmış ve süreci uzatmış. Kazıya hemen yeterince kepçe ve kamyonla başlanmadığı için (en az 10 kepçe ve 50 kamyon kullanmalı) arıza halen devam ediyor. Bu durumda hattın yenilenmesi çalışması en az 45 gün daha süreceği öğrenildi. Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'ne atık su verilemediği için tesisteki kurulu gücü 4.2 MV olan elektrik üretim motorları çalıştırılamıyor. Orada günlük 60 bin liralık enerji kaybı yaşanıyor. Arıza yapılıp sistem yeniden devreye alınıncaya kadar geçen sürede kayıp 3 milyon 500 bin lirayı geçecek. Tesiste bakteriler atık su olmaması sebebiyle öldüğü için yeniden tesisin tam kapasite devreye alınması için ekstra zamana da ihtiyaç olacak.ÇÖKEN kollektöre ait fotoğraflar paylaşıldı. Bölgede bir çalışma yapılmış ve bu hattın üzeri kapatılmış. Farklı bir noktadan atık sular arıtılmadan deşarj edilmiş. ASKİ'nin yaptığı bu hatanın tek olmadığı da ortaya çıktı. Yetkililer, geçen hafta Hasanoğlan atık su arıtma tesisinde atık suların arıtılmadan deşarj edildiğini tespit etti. Ankara'daki birtakım yerleşim alanlarında oluşan ve yönetimi ASKİ sorumluluğunda olan evsel/kentsel atık suların, Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği hüküm ve esaslarına aykırı şekilde alıcı su ortamlarına deşarj edilmesi nedeni ile 16 Ocak'ta Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ASKİ'ye 72 bin 197 TL idari para cezası uygulandı.

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