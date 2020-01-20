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Karakomik özel gösterim yaptı

Giriş Tarihi: 20.1.2020 ABONE OL
Karakomik özel gösterim yaptı
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, Cem Yılmaz ve Büşra Develi, sinemaseverlerle, "Karakomik Filmler 2"nin özel gösteriminde bir araya geldi. Başrollerini Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Büşra Develi, Cem Davran, Özge Özpirinçci ve Çağlar Çorumlu gibi isimlerin paylaştığı, yönetmen ve senarist koltuğunda ise Cem Yılmaz'ın yer aldığı "Karakomik Filmler 2" filminin Ankara'daki oyunculu gösterimine Cem Yılmaz ve Büşra Develi katıldı. Ankaralı sevenleriyle buluşan ve sohbet eden Cem Yılmaz ve Büşra Develi, sohbetin ardından filmin 17.00'de gerçekleşen seansını seyircilerle birlikte izledi. Başkentte bulunmanın mutluluğunu dile getiren Yılmaz ve Develi, salonu dolduran Ankara seyircisine teşekkürlerini iletti.
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Karakomik özel gösterim yaptı
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