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Keçıörengücü’ne ’den şok!

TFF 1. Lig’in ikinci yarı ilk maçında Eskişehirspor’u konuk eden Keçiörengücü, ligin sırasındaki rakibine sahasında 1-0 mağlup oldu

Giriş Tarihi: 20.1.2020 ABONE OL
Keçıörengücü’ne Eskişehir’den şok!
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 yendi. Sezonun ikinci yarısının başlaması öncesinde birçok futbolcusu takımdan ayrılan Eskişehirspor, deplasmanda ligin iddialı takımlarından Keçiörengücü ile karşılaştı. Keçiörengücü, 22. dakikada Süleyman Olgun ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Konuk ekibe 3 puanı getiren golü maçın son dakikalarına girilirken Onur Bayramoğlu kaydetti.

ALKIŞLAR ESKİŞEHİR'E
Öte yandan Eskişehirspor, Keçiörengücü'nü Ankara'da 1-0 mağlup ederek 2019-2020 sezonunda ikinci deplasman galibiyetine ulaştı. Bu maç öncesinde çıktığı 9 deplasmanda, 6 yenilgi, 1 galibiyet, 2 de beraberlikle sadece 5 puan toplayabilen siyah-kırmızılı ekip, puanını 9'a çıkartırken, lig tablosunda yine son sırada yer aldı. Keçiörengücü haftaya Osmanlıspor'a konuk olacak, Eskişehir temsilcisi ise Adanaspor'u konuk edecek.

"YOLA devam edeceğiz"
KEÇIÖRENGÜCÜ Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Eskişehirspor, çok iyi mücadele ederek güzel bir galibiyet aldılar. Bizim için üzücü onlar için sevindirici bir gün oldu. Yola devam edeceğiz. Kaybedilen hiç bir şey yok" dedi. Özbalta, maç sonu düzenlediği basın toplantısında "Kaybedilen hiç bir şey yok. Amacımız bu sene lige çıktık geldiğimiz noktada ilk iki yapabilirmiyiz diye söyledik oyuncularla da bunu konuştuk. Neden olmasın ilk ikiyi deneyelim ama mayısın ikisi geldiğinde son maça çıktığımızda olmadı deyip pes etmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Keçıörengücü’ne Eskişehir’den şok!
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