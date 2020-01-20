Keçıörengücü’ne Eskişehir’den şok!

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.Keçiörengücü, 22. dakikada Süleyman Olgun ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Konuk ekibe 3 puanı getiren golü maçın son dakikalarına girilirken Onur Bayramoğlu kaydetti.Öte yandan Eskişehirspor, Keçiörengücü'nü Ankara'da 1-0 mağlup ederek 2019-2020 sezonunda ikinci deplasman galibiyetine ulaştı. Bu maç öncesinde çıktığı 9 deplasmanda, 6 yenilgi, 1 galibiyet, 2 de beraberlikle sadece 5 puan toplayabilen siyah-kırmızılı ekip, puanını 9'a çıkartırken, lig tablosunda yine son sırada yer aldı.Eskişehir temsilcisi ise Adanaspor'u konuk edecek.Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Eskişehirspor, çok iyi mücadele ederek güzel bir galibiyet aldılar. Bizim için üzücü onlar için sevindirici bir gün oldu. Yola devam edeceğiz. Kaybedilen hiç bir şey yok" dedi. Özbalta, maç sonu düzenlediği basın toplantısında "Kaybedilen hiç bir şey yok. Amacımız bu sene lige çıktık geldiğimiz noktada ilk iki yapabilirmiyiz diye söyledik oyuncularla da bunu konuştuk. Neden olmasın ilk ikiyi deneyelim ama mayısın ikisi geldiğinde son maça çıktığımızda olmadı deyip pes etmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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