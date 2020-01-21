Görmeyen babanın yardıma ihtiyacı var

KEÇIÖREN Bağlum'da yaşayan İbrahim Karagöz (38), yakalandığı Behçet hastalığı sonucu yüzde 90 görme kaybına uğradı. 3 ayda bir aldığı engelli maaşı ile geçinmeye çalışan 2 çocuk babası Karagöz, yeniden çalışmak ve ailesine bakmak istiyor. Karagöz, " Gözlerim görmüyor. Çalışabileceğim uygun bir iş istiyorum" dedi. Karagöz'ün, 2007 yılında hastalığının belirtileri başladı. 2013 yılında hastaneye gittiğinde geç kalındığı söylendi. 2015 yılında teşhis konuldu. İki gözü de yüzde 90 görmüyor. Tamamen görme yetisini kaybetmek üzere. 2016 yılında hayatını Mine Karagöz(24)ile hayatını birleştiren Karagöz'ün 3 yaşında Mertcan ve 11 aylık Esra adında çocukları var.Sosyal yardım ve engelli maaşıyla geçindiklerini söyleyen Karagöz, "3 yaşındayken İstanbul'a gittik. 30 yıl ikamet ettikten sonra 4 yıl önce Ankara'ya geldik. Raporumu Çapa tıp fakültesinden aldım. Mesleğim dokumacılıktı. Namaz seccası dokuyordum. Askerdeyken tespih ve anahtarlık yapmayı öğrenmiştim. Çalışırken iç gerek duymamıştım. 4 yıldır yapıyorum. Ama şuan görmem çok zorlaştığı için yapamaz hale geldim. Sosyal yardımdan ve engelli maaşıyla geçiniyorum. Çalışabileceğim bir iş istiyorum" dedi. Vuslat AYMINE Karagöz(24), "Eşime bir iş istiyorum. Yardım maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. Çocuklar küçük olmasa bende çalışırdım. Eşim tespih, anahtarlık yapıyordu. Sağlıklı olsa çalışır. Ama gözleri görmediği için bir şey yapamaz oldu. Eşime sadece uygun bir iş istiyorum. Çocuklar şuan küçük ama okuyacakları zaman ne yapacağız" diye konuştu.

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