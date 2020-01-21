Güreşte gözler Avrupa Şampiyonası’na çevrildi

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Milli takım kampında sakatlanan ve sol omzundan ameliyat edilen Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası'na katılamayacak İtalya'da düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası öncesi millilerin son hazırlık kampı programı açıklandı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Serbest Milli Takımı, son hazırlık kampını 26 Ocak-12 Şubat tarihlerinde Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gerçekleştirecek.Grekoromen güreşçiler 22 Ocak-8 Şubat tarihlerinde İstanbul Sarıyer, Kadın Milli Takımı ise 22 Ocak-10 Şubat tarihlerinde Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kamp yapacak.Avrupa Güreş Şampiyonası, 10-16 Şubat tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek. Organizasyonda ilk olarak grekoromen güreşçiler mindere çıkacak. Türkiye, geçen yıl Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 16 madalya kazanmıştı. Milli güreşçi Rıza Kayaalp de 9. kez Avrupa şampiyonu olarak Türk güreş tarihine geçmişti.