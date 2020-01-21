Hayalim kadınlara ilham olabilmek

Türkiye'nin tek kadın parkur sporcusu 25 yaşındaki Hazal Nehir, bu sporun yapılabileceği alan olmadığı için sokakta ya da caddede parkur yaptıklarını, genelde özel güvenlik görevlilerinin kendilerini kovduğunu belirterek,dedi. Ankara'da yaşayan Hazal Nehir, 'breakdance' yaparken tanıştığı arkadaşının yönlendirmesiyle parkur sporuna (bir noktadan başka bir noktaya insan vücudunun yeteneklerini en verimli şekilde kullanıp, sınırlarını da zorlayarak, hızlı ve etkili biçimde hareket etmesini hedefleyen beden eğitimi türü ve yaşam tarzı) başladı.Başarılarıyla da adından söz ettiren Hazal Nehir, Singapur'da Lion City Gathering 2019'da (Asian Parkour Championship) Kadınlar Speed Run kategorisinde birinci oldu. Hazal Nehir, Red Bull Art of Motion Finali'nde Türkiye'yi temsil eden ilk atlet oldu.Parkur sporunu çocukların sokaklarda, parklarda oynarken yaptıklarına benzeten Hazal, bu sporu yetişkinlerin de caddelerde, binalar arasında gerçekleştirdiğinden bahsetti. Parkur sporunu yapanları ilk gördüğünde çatıdan atlamak gibi zorlu hareketlerin kendisine korkunç geldiğini ifade eden Hazal Nehir, sonraki dönemlerde ise dansı bırakarak bu sporu yapmaya başladığını anlattı.ODTÜ'deki jeoloji öğrenimini sevdiği sporu yapmak için yarıda bıraktığına değinen Hazal Nehir, 5 senedir parkur sporu yaptığını söyledi. Hazal Nehir, "Amacım parkur sporunun bir kadın tarafından nasıl yapılabileceğini göstermek. Erkeklerden daha iyi yerlere gelmek istiyorum. Dünyada da parkur sporu yapan kadın çok az, Türkiye'de hiç yok. Hayalim, Türkiye'deki kadınlara ilham olamak. Kadınlara istedikleri zaman her şeyi başarabileceklerini göstermek istiyorum" dedi.PARKUR sporu yaparken kendilerini görenlerin şaşırdığını aktaran Hazal Nehir, şöyle konuştu: "Kadın olarak beni gördükleri zaman bayağı şaşırıyorlar. Çünkü benim yapabileceğimi beklemiyorlar. Erkek arkadaşlarımın yaptığını görüyorlar, sonra ben hazırlanıyorum hareket yapmak için, 'A sen de mi yapacaksın' diyorlar. Çünkü bir kadının yapabileceğini hiç düşünmüyorlar. Tabii ben yaptıktan sonra bakışları değişiyor. Parkur sporu yaparken pozitif yorumlar da değişik tepkiler de alıyorum. Genellikle güvenlik görevlileri kovuyor bizi. 'Ne yapıyorsunuz siz. Burada zıplamayın. Taşları kırıyorsunuz. Başka yerde oynayın' diyorlar!"

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