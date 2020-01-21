Proje tamam sıra ihalede

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Mahallesi'nde yapılacak olan ilk mahalle kültür evinde, çok amaçlı salondan kütüphaneye, dersliklerden sanat atölyelerine kadar birçok donatı yer alacak. Mahalle Kültür Evleri'nin ilki, ilçenin en kalabalık nüfusa sahip Atatürk Mahallesi'nde yapılacak. Projesi hazırlanan mahalle kültür evinin yapım ihalesi, 4734 Sayılı İhale Kanunu uyarınca açık ihale usulüne göre e-ihale olarak 13 Şubat'ta gerçekleştirilecek. İhalenin ardından mahalle kültür evi 150 iş gününde tamamlanacak.Mahallelilik bilincini artıracak, birlik ve beraberliği pekiştirecek, çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sunacak olan Mahalle Kültür Evi birçok donatıyı bünyesinde barındıracak. Mahalle kültür evinde, 200 kişilik çok amaçlı salon, kütüphane, fuaye alanı, 6 adet derslik, resim, müzik ve el sanatları atölyeleri ile öğretmenler odası yer alacak. 550 metrekare inşaat alanına sahip olacak ve İki katlı olarak inşa edilecek mahalle kültür evi, kültür değerlerimizi yansıtan bir mimariye sahip olacak.Engelli bireylerin erişimi ve kullanımı açısından tüm detayların düşünüldüğü mahalle kültür evi engelsiz bina özelliğinde inşa edilecek.