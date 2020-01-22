Ankaragücü’nde olağanüstü genel kurul kararı

BUGÜN NELER OLDU

MKE Ankaragücü Kulübü'nün yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı. Başkanlığa seçilen Fatih Mert ve yönetimi yapacağı yeni ekonomik çalışmalar için harekete geçti. Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre,amacıyla toplanacak genel kurul, 5 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise olağanüstü genel kurul, 12 Şubat Çarşamba günü aynı yerde ve saatte gerçekleştirilecek.