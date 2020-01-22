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Ankaragücü’nde olağanüstü genel kurul kararı

başkanlığındaki yeni yönetim, kulübü düzlüğe çıkaracak yeni hamleler için genel kurulda tüzük değişikliği talep edecek

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Ankaragücü’nde olağanüstü genel kurul kararı
MKE Ankaragücü Kulübü'nün yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı. Başkanlığa seçilen Fatih Mert ve yönetimi yapacağı yeni ekonomik çalışmalar için harekete geçti. Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, "dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması" amacıyla toplanacak genel kurul, 5 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise olağanüstü genel kurul, 12 Şubat Çarşamba günü aynı yerde ve saatte gerçekleştirilecek.
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Ankaragücü’nde olağanüstü genel kurul kararı
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