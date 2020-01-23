Ankaragücü sevdi bu işi!

Süper Lig'in 12. haftasında takımın başına geçen ve çıktığı 7 maçta da galibiyet alamayan Mustafa Kaplan'ın işine son verildi.Takım, transfer döneminin sonuna kadar Aykan Atik'e emanet edildi. 31 Ocak'ta sona erecek devre arası transfer döneminde henüz transfer yasağı kalkmayan MKE Ankaragücü, bu sürecin sonuna kadar teknik direktör Atik ile çalışmalarını sürdürecek.Ankaragücü sezona Aykan Atik hazırlamıştı ve 3 maçta Ankaragücü 5 puan toplamıştı. Ankaragücü sezonun ilk 3 maçında Konyaspor ve Kayserispor ile berabere kalmış ve Kasımpaşa'yı deplasmanda yenmişti. Aykan Atik'ten sonra göreve gelen Metin Diyadin ve Mustafa Kaplan 15 haftada 7 puan alabildi. Kaplan ile yollarını ayıran Ankaragücü'nü Kayserispor maçına Aykan Atik hazırlayacak. 48 yaşındaki Atik, Ankaragücü'nde teknik direktör olarak 27, geçici antrenör olarak ise 3 maça çıktı. Atik, Gölbaşı ve Etimesgut Belediyespor takımlarında da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.SüperLig'de cumartesi günü Kayseri'de 14.00'te oynanacak Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi İlker Yasin Avcı. Haftanın en kritik karşılaşması olan karşılaşmanın VAR Hakemi Suat Aslanboğa olurken, AVAR Hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.Sezon başı takımı Aykan Atik hazırladı İlk 3 takımı sahaya Aykan Atik sürdü 4.hafta Metin Diyadin göreve geldi 11.hafta Metin Diyadin ile yollar ayrıldı 12.hafta Mustafa Kaplan göreve geldi 18.hafta Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı 19. haftada takımı sahaya Aykan Atik çıkaracak

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