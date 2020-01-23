‘Ramil baba’ altın istiyor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını Antalya'da sürdüren milli atlet Ramil Guliyev, hamileliğinin son günlerini yaşayan eşi Rus atlet olimpiyat ikincisi Ekaterina Zavialova ile birlikte özel açıklamalarda bulundu.Jimnastik, yüzme, boks, judo, güreş ve tekvando gibi farklı branşları denedikten sonra 13 yaşında atletizm kariyerine başladığını anlatan Ramil Guliyev, çocukluğunda bilgisayar mühendisi olmayı hayal ettiğini belirtti.Ay-yıldızlı formayla ilk katıldığı yarış olan Mersin'deki Akdeniz Oyunları'nda iki gümüş madalya kazandığını ifade eden Guliyev, sonrasında önemli başarılar elde ettiğini söyledi. 2019 yılının istediği gibi geçmediğini vurgulayan Guliyev, geçen sene Doha'daki ilk yarışta sıcak hava ve rahatsızlanması sonucu istediği dereceyi yapamadığını, Atletizm Dünya Şampiyonası'nda şanssızlıktan dolayı istediği başarıyı yakalayamadığını söyledi. Tokyo Olimpiyat Oyunları'na çok iyi hazırlandığını belirten Guliyev,dedi.Atletizmde rakiplerinden çok, her zaman en iyi dereceye odaklandığını aktaran Guliyev, "Yarışlarda en iyi derecemi koşsam, benim için yeterli. En iyi dereceyle yarışlarda altın madalya kazanabilirsin. Kendi kendimle savaşmam, yarışmam gerekiyor. O yarışı kazanırsam yeterli olur. Sonrası diğer sporcularla, derecelerle karşılaştırılır. Yarışlarda önemli olan ilk olmak. Hedeflediğim dereceyi, yarışlarda en iyi formu piste yansıtırsam yeterli olur" dedi.Baba olmasına sayılı günler kaldığını söyleyen Guliyev, eşi Ekaterina Zavialova ile doğacak kızına 'Aylita' adını vereceklerini belirtti. Guliyev, "Arkadaşlarım, yakınlarım farklı isim düşünüyor. Doğduktan sonra kucağımıza aldığımızda belirleyeceğiz. Yüzde 99 Aylite olacak" dedi. Eşinin taze domates, zeytin ve döner aşerdiğini, hamilelik döneminde bu gıdaları sık sık canının çektiğini aktaran Guliyev, "Bir ara taze domates çok yiyordu. Zeytin, döner istiyordu canı. Sporcu olduğumuz için diyetimiz vardı, gece yemek kötü oluyordu. Gece 'Döner istiyorum, getir' durumu olmadı, ama domatesi, zeytini geceleri yiyordu. Canı istediğinde 2-3 kilo taze domates alırdık, geceleri yerdi" diye konuştu.Zavialova, "Doğum sonrası yeniden form tutarak gelecekte Fenerbahçe Kulübü adına yarışmak istiyorum" dedi. Eşiyle Türkiye'de yaşamayı çok sevdiğini aktaran Zavialova, iklimi ve turizmle anılmasından dolayı Türkiye'yi, Antalya'yı tatil ülkesi gibi gördüğünü, Türkiye'de spor imkanlarının fazlalığına dikkati çeken Zavialova, "Burada çalışmayı çok istiyorum" dedi.

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