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Başkan Altınok taksiyle tur attı

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Başkan Altınok taksiyle tur attı
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, dün gerçekleştirdiği gece denetimleri sırasında sohbet ettiği bir taksicinin samimi isteğini geri çevirmedi. Taksici esnafından gelen teklifle birlikte şoför koltuğuna oturan Altınok, "Karşılaştığımız vatandaşımızla ayrı bir hikâyemiz, ayrı bir gönül bağımız oluşuyor. Esnafımızın samimiyetine teşekkür ederim" dedi.

TAKSİDE SAMİMİ SOHBET
Başkan Altınok, Keçiören Kalaba Kent Meydanı'nda sürdürdüğü denetimler sırasında yolcu almak üzere durak yapan taksici esnafıyla samimi bir diyalog yaşadı. Taksici esnafından gelen teklif üzerine direksiyona geçen Başkan Altınok, yanına oturan taksiciyle bir süre tur attı.
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Başkan Altınok taksiyle tur attı
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