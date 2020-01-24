Başkan Altınok taksiyle tur attı

eçiören

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Turgut Altınok, dün gerçekleştirdiği gece denetimleri sırasında sohbet ettiği bir taksicinin samimi isteğini geri çevirmedi. Taksici esnafından gelen teklifle birlikte şoför koltuğuna oturan Altınok, "Karşılaştığımız vatandaşımızla ayrı bir hikâyemiz, ayrı bir gönül bağımız oluşuyor. Esnafımızın samimiyetine teşekkür ederim" dedi.Başkan Altınok, Keçiören Kalaba Kent Meydanı'nda sürdürdüğü denetimler sırasında yolcu almak üzere durak yapan taksici esnafıyla samimi bir diyalog yaşadı. Taksici esnafından gelen teklif üzerine direksiyona geçen Başkan Altınok, yanına oturan taksiciyle bir süre tur attı.