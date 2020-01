Kedi teşekkürü

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Altınok, "Devletimizin ve milletimizin geleceği olan yavrularımız geçtiğimiz günlerde bizden bir kedi, bir de kedi evi istediler. Biz de çocuklarımızı kırmadık, barınağımızdan bir kedi sahiplendirerek kedi eviyle birlikte teslim ettik" diye konuştu.Keçiören'de eğitim veren Özel Ata Çocukları Eğitim Kurumu öğrenci ve öğretmenleri, kedi ve kedi evi isteklerini geri çevirmeyen Başkan Altınok'a teşekkür ziyaretinde bulundular. Başkan Altınok, her bir öğrenciyle ayrı ayrı ilgilenerek samimi bir sohbet gerçekleştirirken, ziyaretin sonunda minik öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi. Minik öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbet sırasında her bir çocuğu Türk bayrağına benzeten Başkan Altınok, "Her biriniz bayrağımızı en yükseklere taşıyacaksınız. Türkiye, dünyanın en güzel ve en zengin ülkesidir. Dünyada ne varsa yüzde 80'i Türkiye`mizde var. İnanıyoruz ki Türkiye`nin geleceği, istikbali ve ikbali çok parlak olacak. En önemlisi de hayatınız boyunca hep dürüst olun ve asla yalan söylemeyin. Atatürk`ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini inşallah sizlerle yakalayacağız" dedi.