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Oğlunu öldüren anneye müebbet

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Oğlunu öldüren anneye müebbet
Nurhan S., 10 yaşındaki oğlu O.S.'yi otoplasti (kepçe kulak) ameliyatı olması için Şubat 2015'de Gazi Hastanesine yatırdı. Ameliyat sonrası O.S. gözetim altında alınırken, anne Nurhan S. de oğlunun yanında refakatçi olarak kaldı. Ameliyattan birkaç gün sonra Nurhan S., oğlunu hastanenin tuvaletinde boğarak öldürdü. Olayın ortaya çıkması üzerine Nurhan S. hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan dava açıldı.Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Nurhan S. ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Nurhan S., oğlunun psikolojisinin kepçe kulak olmasından dolayı bozuk olduğunu belirterek, "Ben çocuğumu çok seviyorum. O gün bana 'Anne çok kötü hissediyorum. Beraber dua edip ölelim' dedi. Oğlumun cennete gideceğini düşünerek bu olayı gerçekleştirdim. Pişmanım" ifadelerini kullandı.
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Oğlunu öldüren anneye müebbet
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