Başkent’te derbi ateşi

DERBİ

TFF 1.Lig'in 19. haftası Osmanlıspor ile Keçiörengücü arasında oynanacak başkent derbisine sahne olacak.Ligde bu sezon aradığını bulamayan Osmanlı, ikinci yarının ilk maçında Boluspor galibiyetinin ardından bu maçı da kayıpsız geçerek rahat bir nefes almak istiyor.Osmanlıspor, göreve 14. haftada gelen teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.KONUK EKİBİ HIRS BASTILige henüz bu sezon çıkan ve iyi bir performans sergileyen Keçiörengücü ise Eskişehirspor karşısında aldığı yarayı derbiyi kazanarak sarmaya çalışacak. Beşinci sırada bulunan mor-beyazlılar üst sıralardaki yerini korumaya çalışacak. Serkan Özbalta'nın öğrencileri bu sezon çıktığı 18 maçta 28 puan topladı. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Keçiörengücü 1-0 kazanmıştı.Osmanlıspor da Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde çalıştı. Antrenmanlarda ısınma koşuları, koordinasyon,Keçiörengücü'yle oynayacağı derbi maçı hazırlıklarını tamamlayan Osmanlıspor maç saatini beklemeye başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan haftanın son antrenmanı 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyona yönelik pas çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Minyatür kalelerden kurulu yarı sahada maç yapan mor-sarılı ekip, saha kenarında yapılan sprint çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.