Diriliş zamanı

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BUGÜN NELER OLDU

Lizor günler geçiren ve son olarak teknik direktör Mustafa Kaplan ile de yollarını ayıran Ankaragücü'nde tek hedef Kayserispor maçından alınacak iyi sonuç. Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Başkent ekibinin maçı saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.3 aydır galibiyete hasret olan takım, artık bu özlemini dindirip taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor.Maçiçin Kayseri'ye giden Ankaragücü'nü deplasmanda olmasına rağmen taraftarı yalnız bırakmadı.Futbolcular da taraftarların bu desteğini boşa çıkarmayarak galibiyet sözü verdi.