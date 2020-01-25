Diriliş zamanı

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zor günler geçiren ve son olarak teknik direktör Mustafa Kaplan ile de yollarını ayıran Ankaragücü'nde tek hedef Kayserispor maçından alınacak iyi sonuç. Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Başkent ekibinin maçı saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Kaplan'ın ayrılmasından sonra takımın başına geçen Ayhan Atik yönetiminde çalışmalarını sürdüren Başkent temsilcisi bu maçı 'Diriliş maçı' olarak görüyor.
3 aydır galibiyete hasret olan takım, artık bu özlemini dindirip taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor.
TARAFTARDAN DESTEK
Maç
için Kayseri'ye giden Ankaragücü'nü deplasmanda olmasına rağmen taraftarı yalnız bırakmadı. Taraftarlar takımın konaklayacağı otele giderek morallerini yükseltmek için tezahüratlarla destekte bulundu.
Futbolcular da taraftarların bu desteğini boşa çıkarmayarak galibiyet sözü verdi.